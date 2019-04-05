В Казани разгорается скандал вокруг детей в хиджабах

МВД Татарстана организовало проверку по факту сбора информации сотрудницей отдела по делам несовершеннолетних (ОПДН) об учащихся школ и их семьях, носящих хиджаб.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе ведомства. Отмечается, что МВД республики таких указаний своим сотрудникам не давало.

Проверка началась после того, как в социальных сетях появилось фото запроса, адресованное директорам и учителям. В нем содержится просьба предоставить материалы на учащихся и их семьи, придерживающиеся строгих религиозных убеждений, в частности, носящих хиджабы, а также сообщить, беседовал ли с такими учениками школьный психолог.

После этого родители девочек-мусульманок забили тревогу и обратились за юридической помощью к специалистам. Казанский адвокат Руслан Наги рассказал, что помог родителям обратиться в прокуратуру Татарстана и уполномоченному при президенте России по правам ребенка.

В свою очередь замруководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова отметила, что о произошедшем проинформирован глава Татарстана Рустам Минниханов. Она подчеркнула, что по предварительным данным, это была личная инициатива конкретного сотрудника полиции. Чем она была вызвана – выясняют ее коллеги.