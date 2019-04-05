Российские хоккеистки с победы стартовали на чемпионате мира в Финляндии

Женская сборная России по хоккею с шайбой взяла верх над командой Швейцарии со счетом 2:1 в дебютном матче чемпионата мира, который проходит в финском городе Эспоо. Победу россиянкам принесла Ольга Соснина, отличившаяся за 37 секунд до окончания третьего периода.

Сборная Швейцарии первой открыла счет в матче. На 14-й минуте шайбу забросила Эвелина Разелли. Еще до перерыва Анна Тимофеева восстановила статус-кво. Судьба встречи решилась в самой концовке третьего периода, когда Ольга Соснина реализовала большинство.

Следующий матч сборная России проведет 6 апреля. Соперниками нашей команды станут финские хоккеистки. Встреча начнется в 16:00 по московскому времени.