Скончался депутат Госдумы Николай Ковалев

В Москве после долгой болезни ушел из жизни депутат Госдумы, бывший директор ФСБ Николай Ковалев. Ему было 69 лет.

"Много хороших и добрых воспоминаний связано с ним. Не верится, что его больше с нами нет. Светлая память", — написал на своей страничке в Facebook вице-спикер Госдумы, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Николай Ковалев возглавлял Федеральную службу безопасности с 1996 по 1998 год, а в Государственную думу был впервые избран в 1999 году.

"Генерал армии, был директором ФСБ в сложное время. Но прежде всего, он был настоящим борцом и отзывчивым человеком", — подчеркнул Сергей Неверов, выражая соболезнования его родным.