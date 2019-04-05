США внесли в черный список 34 венесуэльских судна

США внесут в черный список 34 судна, которые использует венесуэльская компания "Петролеос де Венесуэла", а также введет санкции в отношении двух компаний, которые осуществляют поставки нефти из Боливарианской Республики на Кубу.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал вице-президент США Майкл Пенс, выступая в американском городе Хьюстон.

Он сослался при этом на соответствующее распоряжение президента страны Дональда Трампа и подчеркнул, что в Белом доме изучают возможность введения в ближайшие дни дополнительных санкций в отношении финансового сектора Венесуэлы.

Пенс также сообщил, что на следующей неделе будет участвовать в заседании Совбеза ООН по Венесуэле.