Боксер Усик сразится с Такамом 25 мая в США

Стала известна дата дебютного боя в тяжелом весе между украинским боксером Александром Усиком и камерунцем Карлосом Такамом. Спортсмены сразятся 25 мая. Поединок пройдет в американском городе Оксон-Хил.

"Мне предстоит провести тяжелый бой 25 мая. Но мне необходимо проверить себя против серьезного соперника в новой для меня весовой категории", – цитирует Усика Sky Sports.

Напомним, что украинский боксер одержал 16 побед в 16 поединках в первой тяжелой весовой категории. В конце марта Усик отказался от боя с россиянином Денисом Лебедевым, не став защищать чемпионский титул по версии WBA (Super).