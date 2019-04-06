Месть США: главного прокурора Гаагского суда лишили визы

США отобрали визу у главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге. Фату Бенсуда ведет расследование преступлений, которые совершили американские военные в Афганистане.

В пресс-службе суда уже заявили, что прокурора это не остановит. В ноябре 2016 года Гаагский суд опубликовал доклад о секретной тюрьме ЦРУ под Кабулом, в которой пытали людей. Решили начать полномасштабное расследование несмотря на протесты американских властей, передает "Россия 24".

И вот госсекретарь США Майк Помпео предупредил, что отзовет визы у всех сотрудников суда, которые занимаются этим делом.