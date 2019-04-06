"Химки" завершили выступление в Евролиге поражением от "Барселоны"

Баскетболисты подмосковных "Химок" в заключительном матче регулярного чемпионата Евролиги уступили каталонской "Барселоне" на выезде со счетом 74:83 (32:21, 11:23, 15:10, 16:29). В составе российской команды самыми результативными игроками стали Сергей Моня и Чарльз Дженкинс, набравшие по 13 очков.

"Химки" заняли итоговое 13-е место, не сумев выйти в плей-офф турнира. "Барселона" стала пятой. В четвертьфинале она сыграется с турецким "Анадолу Эфес".

Результаты других встреч дня: "Фенербахче" – "Маккаби" – 78:75, "Бавария" – "Гран-Канария" – 84:77, "Олимпиакос" –"Дарюшшафака" – 99:74.