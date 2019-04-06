Совбез ООН принял антивоенную резолюцию по Ливии

Совет Безопасности ООН призвал силы в Ливии избежать военного столкновения и выразил полную поддержку усилиям генсека ООН по урегулированию в этой стране. Тем временем продолжаются бои за аэропорт, который находится рядом с Триполи; он переходит из рук в руки.

В настоящий момент в Ливии маршал Халифа Хафтар ведет бои недалеко от столицы страны Триполи. Его представители заявляют, что взят аэропорт (в 25 км от столицы; пять лет не функционирует). А его противник, то есть силы Правительства национального согласия (ПНС), говорит, что аэропорт отбит, передает ТАСС. В свою очередь эти сообщения (о том, что атаки отбиты) отрицают представители маршала.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС и временный кабинет министров, действующий на востоке совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Хафтаром.

Главы МИД стран "Большой семерки" призывали все стороны незамедлительно прекратить военные действия и поддержать усилия ООН по установлению мира в стране.