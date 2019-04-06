Салах вернул "Ливерпулю" первое место в чемпионате Англии

В рамках 33-го тура чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" на выезде встречался с "Саутгемптоном". Хозяева поля первыми открыли счет в матче, однако команда Юргена Клоппа сумела одержать волевую победу – 3:1. Победный мяч забил египетский форвард "красных" Мохамед Салах.

Помимо него за гостей отличились Наби Кейта и Джордан Хендерсон. У "Саутгемптона" единственный гол оказался на счету Шейна Лонга.

Благодаря гостевой победе "Ливерпуль" вновь вернулся на первое место в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 82 очка. Он на два балла опережает идущего вторым "Манчестер Сити", у которого одна игра в запасе.