Белый дом: США рассматривают применение силы против Венесуэлы

Высокопоставленный представитель Белого дома во время телефонного брифинга для журналистов заявил, что США серьезно рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы, а также усиления экономического давления в отношении этой страны из-за невозможности дипломатического воздействия.

Также было высказано мнение, что любые действия правительства Венесуэлы против лидера оппозиции Хуана Гуайдо могут стать "последней ошибкой" президента Николаса Мадуро, передает ТАСС.

"… последствия любых действий, которые приведут к аресту Хуана Гуайдо, будут разрушительными для Мадуро".

Представитель администрации уточнил, что в Белом доме "бдительно следят за ситуацией" и никто не хочет видеть военный вариант развития событий.

Кроме того, по запросу Национальной ассамблеи – оппозиционного парламента страны — в отношении нефтяного сектора Венесуэлы 5 апреля введены дополнительные санкции.