Турецкий международный аэропорт имени Ататюрка прекратил свою работу

Авиакомпания​​​ Turkish Airlines 6 апреля совершила последний рейс из стамбульского международного аэропорта имени Ататюрка. Теперь все вылеты будут выполняться из нового Стамбульского аэропорта.

Turkish Airlines назвали происходящее "беспрецедентной операцией по переезду". В официальном заявлении сообщается, что 6 апреля с 2.00 до 14.00 аэропорт Ататюрка и Стамбульский аэропорт будут закрыты для пассажирских рейсов, передает РИА Новости.

Стамбульский аэропорт был открыт при участии президента Турции Тайипа Эрдогана 29 октября 2018 года.

Окончание строительных работ в Стамбульском аэропорту ожидается в 2023 году. После сдачи в эксплуатацию он станет крупнейшим аэропортом в мире и сможет принимать самолеты 250 авиакомпаний мира.