США внесут иранский КСИР в список иностранных террористических организаций

Администрация президента США готовится внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций. По данным газеты Wall Street Journal, о решении будет объявлено в понедельник​​​.

В администрации нашлись противники и сторонники этого решения. Так, в его поддержку выступали госсекретарь Майк Помпео и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон. Против высказывались чиновники Пентагона, передает ТАСС.

Решение США будет призвано оправдать любые действия против Ирана, включая военные, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра по международной политике в Вашингтоне Мэтью Хоу. По его словам, это та самая тактика, которая прослеживается через всю американскую историю, когда для достижения цели нужно эту цель демонизировать.

США возобновили санкции против Ирана после выхода Вашингтона из иранского ядерного соглашения — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций СБ ООН и односторонних мер США и ЕС.

КСИР — элитное иранское формирование, созданное в 1979 году.