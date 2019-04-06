Ливия. Маршал Хафтар отказался от переговоров с противником

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, который сейчас наступает на Триполи, отказался от предложения генсека ООН провести встречу с главой столичного правительства Фаизом Сараджем.

По данным телеканала "Аль-Джазира", Сарадж согласился встретиться с Хафтаром, но последний это предложение отклонил. Более того, он и вел себя вызывающе, сообщил представитель генсека ООН в Ливии.

Ранее по итогам экстренного заседания по Ливии СБ ООН выразил обеспокоенность и обратился к Хафтару с просьбой избежать вооруженного противостояния.

В настоящий момент маршал ведет бои недалеко от Триполи. Его представители заявляют, что взят аэропорт (в 25 км от столицы; пять лет не функционирует). А его противник, то есть силы Правительства национального согласия, утверждает, что аэропорт отбит.