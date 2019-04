Панарин принес "Коламбусу" победу над "Рейнджерс"

Матчем в Нью-Йорке между местными "Рейнджерс" и "Коламбус Блю Джекетс" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой "пиджаков" по буллитам со счетом 3:2. Автором победного броска стал Артемий Панарин.

В первом периоде соперникам отличиться не удалось. Во второй двадцатиминутке Крис Крайдер вывел хозяев льда вперед. В третьем отрезке встречи гости повели в счете благодаря шайбам Райна Дзингела и Артемия Панарина. Однако за 7 секунд до окончания периода Павел Бучневич перевел игру в овертайм.

When @9Artemi goes bar down, he really goes bar down. pic.twitter.com/2GijDIyb3e