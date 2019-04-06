Куба: санкции США против Венесуэлы - экономическое пиратство

Глава МИД Кубы Бруно Родригес считает новые санкции США против Венесуэлы экономическим пиратством.

В пятницу Вашингтон объявил о санкциях в отношении двух компаний за поставку венесуэльской нефти на Кубу и 34 судов PDVSA (госкомпания Венесуэлы)​​​. В США утверждают, что эти меры были введены по просьбе венесуэльской оппозиции, передает РИА Новости.

"Осуждаю эскалацию агрессии США против нашей Америки и использование возмутительной лжи против Кубы", — написал Родригес в своем микроблоге в Twitter.

Он подчеркнул, что решительно отвергает новые меры экономического пиратства, принятые Вашингтоном, чтобы нанести ущерб Венесуэле и украсть ее ресурсы.

По словам Родригеса, 60 лет империалистической агрессии не сломили волю кубинцев, и новые меры, введенные сегодня антикубинскими чиновниками и политиками в США, не увенчаются успехом.

В пятницу вице-президент США Майк Пенс заявил, что в ближайшие недели против Кубы будут предприняты еще более серьезные действия, чтобы свергнуть на Острове Свободы "диктаторский режим". А еще раньше Вашингтон приписал Гаване ответственность "за подрыв демократии в Венесуэле".