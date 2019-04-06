Стадион "Олимпийский" в Киеве планирует провести ярмарку, а не дебаты

Место занято. Руководство стадиона "Олимпийский" в Киеве, где кандидаты в президенты Украины собираются провести дебаты, сообщили, что у них на эти дни уже есть планы.

Как сообщает местная пресса, на официальной странице комплекса разместили информацию о книжной ярмарке. Она по плану начнется как раз в день дебатов — 19 апреля. Кроме того, в сообщении отмечено: заявок на проведение других официальных мероприятий пока нет, передает "Россия 24".

Встретиться в "Олимпийском" предложил Владимир Зеленский. После обмена видео-обращениями его оппонент Петр Порошенко вызов принял, и согласился выполнить все условия. В частности, сдать анализы до начала встречи. Врача посетил накануне.

Оплатить аренду площадки штаб Зеленского планирует вскладчину — 50 на 50. Второй лагерь это пока не подтвердил.