Израильская армия разогнала палестинцев в секторе Газа

Более 80 палестинских арабов пострадали в столкновениях с израильской армией в секторе Газа. Об этом сообщает министерство здравоохранения Палестины.

У десятков — удушье из-за слезоточивого газа, есть и те, у кого пулевые ранения.

Так называемые "Марши возвращения" проходят на границе с 30 марта прошлого года. Еженедельно там собираются тысячи жителей анклава. За это время погибли свыше 250 палестинских арабов и более 20 тысяч получили ранения, передает телеканал "Россия 24".