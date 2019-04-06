Иголка в стоге сена: в тайге найден осколок упавшего в марте метеорита

Ученые нашли место падения фрагмента метеорита под Красноярском. Осколок упал в тайгу еще в марте, а искали его с помощью вертолетов и снегоходов. Пробы уже взяли, но это была не последняя экспедиция.

Ученых, вернувшихся с поисков метеорита, журналисты встретили прямо в аэропорту. Такой интерес вызван трудностью поставленной задачи. Найти остатки небесного тела в тайге сравнимо поиску иголки в стоге сена. Ученым в этом помогали местные жители и вертолет. В итоге место падения нашли на реке Нижняя Тунгуска неподалеку от поселка Учами.

Метеорит над Эвенкией пролетел еще в середине марта. Яркого космического гостя запечатлели камеры автовидеорегистраторов. На место падения ученые прибыли спустя две недели. Там они обнаружили несколько воронок, взяли пробы песка, постарались достать и частицы метеорита.

Образцы отправят в лабораторию метеоритики и внеземного вещества РАН. В пробе могут быть только очень мелкие частицы. При таком течении и погодной обстановке обнаружить что-то еще было практически невозможно, но осколок, проломивший лед, по словам геологов, может достигать 30 сантиметров, и его поиски планируют продолжить.

Следующую экспедицию за космическим гостем планируют отправить летом.