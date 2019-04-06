Передача Радулова не спасла "Даллас" от разгрома в игре с "Чикаго"

"Чикаго Блэкхоукс" на своей площадке принимал "Даллас Старз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда разгромили гостей со счетом 6:1. В составе "звезд" голевой передачей отметился Александр Радулов.

Всего в нынешнем сезоне российский форвард набрал уже 71 (29+42) очко. До личного рекорда ему не хватает одного балла. Его партнер по команде вратарь Антон Худобин пропустил шесть шайб, отразив 26 бросков.

В составе победителей дубль оформил Патрик Кейн. Российский нападающий "Чикаго" Артем Анисимов результативных баллов не набрал.