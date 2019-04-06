В НХЛ определились все участники плей-офф Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге стали известны все участники плей-офф. Последнюю путевку в розыгрыш Кубка Стэнли завоевал "Коламбус Блю Джекетс", обыгравший минувшей ночью "Нью-Йорк Рейнджерс" по буллитам. Пары плей-офф определятся после завершения регулярного чемпионата.

Помимо "Коламбуса" в восьмерку сильнейших Восточной конференции пробились "Тампа-Бэй Лайтнинг", "Бостон Брюинз", "Вашингтон Кэпиталз", "Нью-Йорк Айлендерс", "Торонто Мэйпл Лифс", "Питтсбург Пингвинз" и "Каролина Харрикейнз".

На Западе в плей-офф сыграют "Калгари Флэймз", "Сан-Хосе Шаркс", "Нэшвилл Предаторз", "Виннипег Джетс", "Сент-Луис Блюз", "Вегас Голден Найтс", "Даллас Старз" и "Колорадо Эвеланш".

Розыгрыш Кубка Стэнли стартует 10 апреля. Напомним, что действующим обладателем почетного трофея является "Вашингтон Кэпиталз".