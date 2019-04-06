Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал турнира в Мексике

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова зачехлила ракетку на турнире в Монтеррее. В четвертьфинале она уступила в двух партиях белоруске Виктории Азаренко со счетом 0:6, 4:6. Соперницы провели на корте 1 час 8 минут.

В полуфинале белорусская теннисистка сыграет с Анжеликой Кербер из Германии, которая ранее взяла верх над бельгийкой Кирстен Флипкенс.

Победительницей прошлогоднего турнира в Монтеррее является испанка Гарбинье Мугуруса.