Лавров: кризис в Ливии - результат вмешательства НАТО

Затянувшийся кризис в Ливии — результат вмешательства НАТО, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью газете "Аль-Ахрам". Министр приехал с официальным визитом в Египет.

По его словам, именно вмешательство Альянса погрузило страну в хаос, стало источником нестабильности.

Сергей Лавров рассказал, что сейчас Москва совместно с Каиром координирует шаги по урегулированию конфликта, чтобы помочь преодолеть имеющиеся разногласия между ливийскими политическими силами. Россия также выступает в поддержку ООН — за проведение выборов и конституционной реформы в стране.

"Затянувшийся кризис в Ливии — прямое следствие нелегитимного военного вмешательства НАТО. В результате страна погрузилась в хаос, стала источником региональной нестабильности, рассадником терроризма", — подчеркнул министр.

Тем временем подразделения Ливийской национальной армии планируют сегодня начать бои за Триполи. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства.

А на помощь формированиям Правительства национального согласия накануне вечером прибыли вооруженные группировки из города Мисурата. Это силы, подконтрольные премьеру Фаизу Сараджу, которого поддерживает Запад.

О том, что столица Ливии будет зачищена от террористов, генсеку ООН Антонио Гуттерешу заявил командующий Ливийской национальной армией Халиф Хафтар. Совбез призывает действовать в рамках международного права. Его представители уже провели экстренное закрытое заседание.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие.