Зарплата в полмиллиона - реальность, но есть условия

Популярный рекрутинговый портал назвал вакансии с зарплатой более полумиллиона рублей.

Зарплату в 500 тысяч и более предлагают управленцам высшего звена и программистам. Такую же зарплату в Москве может получать "операционный директор/генеральный директор". Для этой позиции опыт работы должен составлять не менее шести лет. Потенциальный сотрудник должен свободно владеть английским языком, обладать умением успешно выводить на рынок новые продукты.

Директор по информационным технологиям также может рассчитывать на сумму до 600 тысяч, но это данные для Москвы, передает РИА Новости.

При этом, по данным сервиса по размещению объявлений, чаще всего соискатели ищут работу в продажах, транспортной сфере и строительстве. Максимальная заплата — 47,9 тысячи рублей в месяц – зафиксирована в строительстве.

Самыми востребованными вакансиями на январь 2019 года, по информации от экспертов ВНИИ труда, оказались водители, повара медсестры, врачи и продавцы.