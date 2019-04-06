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6 апреля 201908:55

В Крыму отказались от взимания курортного сбора до 2021 года

Global Look Press

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что власти полуострова полностью отказались от участия в эксперименте по взиманию курортного сбора.

По мнению министра, это решение позволит поддержать турбизнес, который развивается еще активнее с открытием автодороги через Крымский мост.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика намерена выйти из эксперимента и курортный сбор в 2019 году вводиться не будет, передает ТАСС.

Не исключено, что старт эксперимента будет перенесен на 2021 года, но в настоящее время такой вариант развития событий не обсуждался. По словам Волченко, вопрос об отсрочке взимания сбора будет рассмотрен на ближайшей сессии Госсовета Крыма.

В июле 2017 года был принят закон, который предусматривает взимание сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, спустя два с половиной месяца — в Краснодарском крае.

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