Из Национальной галереи Армении пропали несколько сотен экспонатов

В Армении расследуют загадочное исчезновение сотен картин из Национальной галереи, передает телеканал "Россия 24". Пропали сразу 626 экспонатов — причем заметили это даже не сотрудники музея, а прокуратура во время проверки.

Общую стоимость похищенного оценивают в четверть миллиона долларов. Это живопись, гобелены, графические работы, скульптуры. Половина ущерба приходится на самую дорогую картину экспозиции — полотно Мартироса Сарьяна "Зал Армфилармонии" стоимостью 120 тысяч долларов.