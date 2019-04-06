Британцам начали выдавать паспорта без надписи "Европейский союз"

В Великобритании, похоже, уже устали ждать решения по Brexit и досрочно начали выдавать паспорта без надписи "Европейский союз" на обложке. При этом официально Соединенное Королевство все еще остается членом ЕС.

Изначально выход был запланирован на конец марта, напоминает телеканал "Россия 24". Предполагалось, что в апреле страна уже не будет членом союза и документам заранее поменяли дизайн. Несмотря на этот неловкий момент, поездки в ЕС британцам можно совершать и с такими обновленными паспортами. При этом дату Brexit на днях в очередной раз сместили — уже на 12 апреля, — а премьер Тереза Мэй предлагает отложить "день Х" и вовсе на конец июня.