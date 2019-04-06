Панарин и Бобровский названы звездами игрового дня в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился предпоследний игровой день регулярного чемпионата, и организаторы назвали имена трёх лучших хоккеистов тура. В тройку вошли сразу два россиянина и оба – Артемий Панарин и Сергей Бобровский, — из клуба "Коламбус Блю Джакетс".

Панарин во встрече с "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:2 Б) забросил две шайбы – одну в игре, вторую – в решающем буллите, после чего "синие жакеты" гарантировали себе выход в плей-офф Кубка Стэнли.

Российский голкипер "Коламбуса" Бобровский стал третьей звездой дня. В матче с "рейнджерами" он отразил 25 из 27 бросков в основное и дополнительное время, а затем сумел выиграть с командой серию послематчевых штрафных бросков.

Между нашими легионерами "Блю Джакетс" на второй строчке звездной тройки расположился американский форвард "Чикаго Блэк Хоукс" Патрик Кейн, который забросил два гола в игре против "Даллас Старз" (6:1).