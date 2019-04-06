Песков: у Эстонии нет причин опасаться восточного соседа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перед встречей главы российского государства с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд дал интервью эстонской газете Postimees.

Как рассказал Песков, Владимир Путин намерен заверить Кальюлайд в миролюбивой политике России по отношению к прибалтийским странам. Президент Эстонии приьудет в РФ 18 апреля с рабочим визитом. Он приурочен к открытию исторического здания посольства Эстонии после реставрации, пишет РИА Новости.

"Россия неоднократно подчеркивала, что с нашей стороны нет никаких угроз для соседей. Цель встречи — поближе познакомиться друг с другом", — пояснил Песков.

По словам Пескова, Россия и Эстония испытывают дефицит общения на высшем уровне. Последняя встреча президентов России и Эстонии состоялась в июне 2008 года.