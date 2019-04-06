Дочь Збигнева Бжезинского обвинила Трампа в приставаниях

Американская телеведущая Мика Бжезински упомянула о "невероятно неподобающем объятии" со стороны нынешнего президента США Дональда Трампа. Это произошло в ходе ее утреннего шоу Morning Joe на телеканале MSNBC, где обсуждался издевательский твит Трампа в адрес бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Последнего обвинили в неподобающем поведении уже несколько женщин.

Бжезински — дочь американского политолога Збигнева Бжезинского, ныне покойного, — уже не в первый раз выступила в защиту Байдена. Как заявила 51-летняя телеведущая, ей и самой "хочется поделиться историей о невероятно неподобающем объятии Трампа в нашей студии", пишет портал The Daily Beast.

Каких-либо деталей произошедшего Бжезински не привела, а соведущий шоу и по совместительству ее супруг Джо Скарборо продолжил разносить Трампа за его хвастовство былыми приставаниями к женщинам, которые он мог себе позволить, так как был знаменит.

Ранее газета The Wall Street Journal написала о планах Джо Байдена принять участие в выборах президента США в 2020 году. По данным CNN, Байден — самый популярный из возможных кандидатов от Демократической партии, который опережает сенатора Берни Сандерса с уровнем поддержки 28 процентов.