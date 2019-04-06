Миланский "Интер" предпочел Графа Конте португальцу Моуринью

Экс-наставник "Ювентуса", футбольной сборной Италии и лондонского "Челси" Антонио Конте станет главным тренером миланского "Интернационале". В заочной гонке "сбитых летчиков" итальянский Граф опередил португальца Жозе Моуринью, которого также прочили на этот пост.

Напомним, что Конте и Моуринью в нынешнем сезоне потеряли рабочие места в чемпионате Англии, покинув, соответственно, "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Впрочем, оба специалиста получили вполне себе серьезные отступные за досрочное расторжение контракта. Их одновременно сватали в разные топ-клубы Европы, но, похоже, синьор Антонио трудоустроился первым. Ради него увольняют экс-наставника "Зенита" Лучано Спаллетти.

При этом, как сообщает портал Calciomercato, гендиректор "нерадзурри" Джузеппе Маротта в ходе переговоров сообщил Конте, что клуб намерен расстаться с аргентинцем Мауро Икарди, который еще недавно был капитаном "Интера". Замену форварду, который вместе со своей женой и агентом поссорился с миланцами, уже подыскивают.