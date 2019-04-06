Кусто в "китовой тюрьме": ученые решат, будет ли животным лучше на воле

В Приморье к работе по спасению касаток и белух из "китовой тюрьмы" приступила команда Жана-Мишеля Кусто, который продолжает дело своего отца, великого океанолога и кинематографиста Жака-Ива Кусто.

Бухта Средняя. Те самые вольеры, где уже почти год живет около сотни китов. Здесь принимают ученых с мировым именем — команду во главе с Жаном-Мишелем Кусто.

"Мы — граждане мира. Я собрал ученых из разных стран, чтобы поработать здесь сообща", — сказал Жан-Мишель Кусто, океанограф, защитник окружающей среды.

Даже ученые с мировым именем здесь строго соблюдают инструкции: большими группами в вольер не заходить, громко не разговаривать, фотоаппараты убрать. Зайти к касаткам — все равно что в стерильную операционную.

"Очень важно не вынимать мобильные телефоны и другие маленькие вещи из карманов. Может упасть — животное проглотит", — предупреждает Виталий Резинчук, ветеринарный врач.

Этот момент войдет в историю — команда Кусто готовится к знакомству с приморскими касатками. И это именно знакомство. Нужно понять поведение и характер каждого животного, чтобы по каждому принять отдельное решение.

Касаток — 10, белух — 87. И после проведенной работы ученые должны едва ли не узнавать каждое животное по голосу — настолько тщательно команда Кусто собирается исследовать китов.

"Например, мы должны понимать, проводят ли они больше времени на поверхности воды или под водой, как в естественной среде", — отметил Чарльз Винник, друг Жана-Мишеля Кусто, член команды ученых.

После знакомства с касатками Жан-Мишель Кусто обходит территорию базы. И не то что обитателей океана — дворовых собак и кошек не может оставить без внимания.

План работ расписан не то что по дням — по часам. Не болеют ли киты, не слишком ли привыкли получать пищу из рук человека, не утратили ли навык общения с сородичами. Только тщательные исследования сейчас смогут показать, что безопаснее для каждого кита: остаться в вольере или отправиться в открытое плавание.

"Давайте не забывать, что все киты, как и мы, разные. Нам нужно понимать каждое животное и помогать ему", — подчеркнул Жан-Мишель Кусто.