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6 апреля 201911:22

Полицейские оперативно задержали грабителей из Уфы, обчистивших ювелирный магазин

МВД по РБ/ГТРК "Башкортостан"

Стражи порядка быстро вышли на след преступников, совершивших дерзкое ограбление ювелирного магазина в столице Башкирии, и задержали троих злоумышленников, принимавших участие в налете, сообщает ГТРК "Башкортостан".

 

Напомним, что вечером 4 апреля грабители ворвались в магазин улице Баязита Бикбая, сломили сопротивление охранника, пытавшегося отбиться от налетчиков при помощи швабры, и получившего несколько ударов молотком по голове, и похитили ювелирные изделия на сумму, превышающую полтора миллиона рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых, скрывавших лица под масками, и задержали двоих нападавших уже утром следующего дня. Третий преступник, ранее судимый за побои и умышленное уничтожение чужого имущества, был пойман несколько позже.

В ходе обыска полицейские обнаружили вещественные доказательства – одежду, в которой было совершено преступление, и бирки от похищенных украшений. Сами ювелирные изделия подозреваемые успели переплавить в слитки и сдать в ломбард.

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