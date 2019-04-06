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6 апреля 201911:55

Медведев рассказал о персональной ответственности за нацпроекты

Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Председатель правительства России Дмитрий Медведев в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты" заявил о персональной ответственности чиновников всех уровней за их осуществление. 

"Спрашивать будем с конкретных чиновников", — отметил Медведев.

Как считает премьер, национальные проекты позволяют более гибко достигать конкретных целей развития страны по сравнению с государственными программами и федеральными целевыми программами.

Для вице-премьеров и министров готовятся персональные показатели и "внятный перечень того, за что они отвечают, рассказал Медведев. 

"Каких именно конкретных цифр им нужно достичь", - отметил премьер-министр.

В оценке успехов губернаторов учитываются особенности каждого региона. В перечень критериев входит численность занятых в малом и среднем бизнесе, доля городов с благоприятной городской средой, уровень бедности и т.д.

"Потом сопоставим запланированные результаты с фактическими. Так появится новый рейтинг губернаторов", — пояснил глава правительства.

Отказываться от целевых или госпрограмм правительство не намерено. Их осуществление наравне с нацпроектами усилит общий социально-экономический эффект.

Контролировать работу губернаторов, рассказал Медведв, помогают рабочие группы Государственного совета, селекторные совещания и система управления финансами"Электронный бюджет". Медведев пообещал сделать работу над национальными проектами "абсолютно публичной".

Регионы будут получать субсидии на на весь срок реализации национальных проектов, а не на год, как раньше. По словам Медведева, это обеспечит стабильное поступление денег в бюджеты регионов. Председатель правительства уже распорядился о быстрейшем выделении средств на 2019 год.

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