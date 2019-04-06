Чешка Габриэла Коукалова может вернуться в биатлон

Известная чешская биатлонистка Габриэла Коукалова поделилась с журналистами мыслями о возможном возвращении в большой спорт после двухлетнего перерыва. Она сетует на проблемы с ногами, которые проходят. Однако известно, что в свое время у чешки были многочисленные терапевтические исключения.

Как считают некоторые эксперты, именно из-за того, что Международный союз биатлонистов (IBU) заинтересовался темой наличия терапевтических исключений (TUE) у Коукаловой она довольно неожиданно приостановила карьеру.

При этом чешская спортсменка была одним из самых серьезных критиков тех своих коллег, которые имели проблемы с антидопинговыми службами. В частности, она критиковала россиян и IBU, который, якобы, нарушителей покрывал.

Теперь биатлонистка собирается вернуться на лыжню: "С конца ноября я пыталась много работать над собой, чтобы точно понять, готова ли я вернуться. Думала, что все будет плохо, но вижу, что тело – это уникальный инструмент, которому сложно забыть, чем оно занималось всю жизнь. Я удивлена, что все так хорошо".

"Конечно, мне нужно пройти тесты, покататься на лыжероллерах, чтобы объективно судить о своем состоянии, — цитирует Коукалову издание Sport.Cz. – Если я по-настоящему вернусь, знаю, что это будет тяжелая работа, нужно год или два, чтобы все наладить. Наверное, было бы чудом вернуться и сразу попасть в десятку, я этого не жду".

"Люди постоянно спрашивают меня о возвращении, но шансы все еще 50 на 50. Все время думаю, не жалко ли просто взять свой талант и выбросить его. Воспринимаю этот перерыв как годичный, потому что тренировалась еще в прошлое Рождество. И в отличие от предыдущих лет, мне нравится тренироваться, хотя два года назад все было по-другому", – сказала Коукалова.