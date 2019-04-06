Появилось видео с места массового ДТП в Испании, где пострадали 36 человек

Около полусотни автомобилей стали участниками двух массовых аварий, произошедших на участке трассы A-1 в районе перевала Сомосьерра к северу от Мадрида.

Как сообщают местные СМИ, десятки транспортных средств столкнулись из-за сложных погодных условий – на дороге была сильная метель, снегопад и существенно ухудшилась видимость.

В итоге один человек получил серьезные повреждения, еще 35 участников ДТП отделались ушибами и легкими травмами.