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6 апреля 201912:12

Тренер "Спартака" Кононов перед игрой с ЦСКА обратился к арбитру матча

spartak.com

В матче 22-го тура российской премьер-лиги столичный "Спартак" на поле "Открытие Арены" сыграет с земляками из ЦСКА. Наставник "красно-белых" Олег Кононов выразил надежду, что болельщики увидят настоящий футбольный праздник.

"Готовимся порадовать зрителей, которые заполнят трибуны до отказа, – приводит слова Кононова пресс-служба "Спартака". – Игра с ЦСКА очень важна для нас. Болельщики увидят настоящий футбольный праздник".

Перед игрой с принципиальным соперником Кононов обратился к арбитру встречи, заявив: "Надеюсь команды покажут яркий футбол, а судейская бригада во главе с Виталием Мешковым не даст повода усомниться в своей квалификации".

Напомним, матч состоится в субботу, 6 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.

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