Орешкин прокомментировал оправдания Климкина

Признание третейскими судьями Всемирной торговой организации правоты России в споре с Украиной по транзиту грузов достигнуто благодаря усилиям экспертов Министерства экономического развития РФ и российского постпредства при ВТО в Женеве. "Отличная работа!" — написал в "Фейсбуке" глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Решение внесло ясность в трактовку статьи XXI Генерального соглашения по тарифам и торговле ("Исключения по соображениям безопасности"), отметил министр, что серьезно укрепит и позиции России в споре с США по пошлинам на импорт стали и алюминия.

При этом на вопрос журналиста Андрея Колесникова о том, не жалко ли Орешкину "бедных украинцев", министр ответил, что им "самих себя не жалко".

Ранее в ВТО признали, что Россия имела основания для введения ограничений на украинский грузовой транзит через российскую территорию, так как действовала в интересах безопасности в условиях чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях. Глава украинского МИДа Павел Климкин объяснил проигрыш его страной спора в ВТО тем, что к его ведомству не прислушивались, а "иногда все же стоит".

Это уже третий спор, выигранный Россией у Украины в ВТО. Ранее организация поддержала Россию в вопросах пошлин на нитрат аммония и сертификатов безопасности на железнодорожное оборудование.