Алиса Жамбалова стала чемпионкой России в лыжном марафоне

На чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в местечке Кононовская Архангельской области, состоялся женский марафон на 30 км. Участницы бежали дистанцию классическим стилем и победу праздновала Алиса Жамбалова, которая привезла соперницам больше минуты.

Время Жамбаловой 1 час 22 мин. 42,7 сек. Занявшая второе место Лидия Дуркина отстала на 1 мин. 3,5 сек., ставшая третьей Диана Головань – на 1.25,1. Одна из лидеров сборной России нынешнего сезона Анастасия Седова, которая была изначально заявлена на гонку, в итоге на старт не вышла.