Артем Дзюба поддержал бойца ММА Александра Волкова

Нападающий футбольной сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба обратился к бойцу смешанного стиля Александру Волкову, который в Санкт-Петербурге на турнире UFC должен был драться с голландцем Алистаром Оверимом, но в итоге снялся с соревнований.

"Саня, представляю, насколько тебе и твоей команде сейчас нелегко, – обратился Дзюба к товарищу по спорту в социальной сети Instagram. – Но вы сильные и сможете преодолеть эту травму и этот период! Вернетесь еще сильнее и злее. С нетерпением буду ждать твоего следующего боя".

Стоит отметить, что несколькими часами ранее Волков через Instagram поблагодарил болельщиков за поддержку: "Тех, кто переживает за мое здоровье, хочу уверить, что в скором времени сможете увидеть меня в октагоне. Ничего не изменилось, форма, которую я набрал, останется со мной, и я обязательно покажу ее в следующем поединке".

Напомним, Волков снялся с поединка против Оверима из-за проблем со здоровьем. Вместо Александра на бой против темнокожего голландца выйдет другой российский тяжеловес Алексей Олейник.