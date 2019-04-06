Ассанж требует от Швеции миллион долларов

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж потребовал от властей Швеции компенсировать ему расходы на адвокатов, пишет ТАСС. Судебные издержки Ассанж оценил в миллион долларов. Как указал Ассанж в заявлении в Верховный суд Швеции, ему пришлось оплачивать услуги адвокатов в Швеции, Великобритании и Эквадоре, а также рассылать запросы в ООН и другие международные организации.

"Принципиально важно, чтобы люди, которые в течение нескольких лет подозревались в совершении преступлений, получали компенсацию расходов", — заявил один из адвокатов Ассанжа Пер Самуэльсон.

Ранее в подобных исках Ассанжу отказали окружной и апелляционный суды.

В Швеции основателя Wikileaks обвиняли в "принуждении к сексу", домогательстве и изнасиловании. В мае 2017 года прокуратура Швеции отказалась от расследования в отношении Ассанжа.

С июня 2012 года создатель Wikileaks укрывается в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать депортации в США.