Отделить зерна от плевел: посланников ПЦУ не пустят на литургию в Иерусалиме

Иерусалимский патриархат не намерен пропускать на Божественную литургию посланников Православной церкви Украины (ПЦУ), только настоящих священнослужителей.

В связи с этим украинское духовенство будет проверяться особенно тщательно, сообщил представитель УПЦ Алипий Светличный в Facebook. Светличный добавил, что "священнослужители" из ПЦУ уже пытались проникнуть к служению к Гробу Господню. Поэтому документы и справки тщательно перепроверяются.

Нынешнее руководство Украины продвигало идею создания в стране поместной церкви с 2014 году. В апреле 2018 украинский лидер Петр Порошенко обратился с просьбой к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию. 15 декабря в Киеве был проведен объединительный собор, провозгласивший создание ПЦУ.

РПЦ считает проведение этого собора канонически ничтожным, из-за этого Московский патриархат прекратил молитвенное общение с Константинопольским.