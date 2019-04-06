"Последняя ошибка": американские власти пригрозили Мадуро "разрушительными последствиями"

В администрации президента США заявили, что арест лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо приведет к серьезным последствиям и станет последней ошибкой действующего правительства страны.

"Последствия ареста Хуана Гуайдо будут разрушительны для Мадуро", — заявил высокопоставленный представитель американской администрации, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее глава комиссии по вопросам права национального учредительного собрания Венессуэлы Хулио Гарсия Серпа заявил о начале уголовного процесса над Гуайдо. Его будут вести генеральный прокурор и верховный суд страны. 2 апреля учредительное собрание Венесуэлы приняло решение лишить Гуайдо парламентской неприкосновенности.