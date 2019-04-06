Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви. Окружной административный суд вынес решение о противоправности действий главы Верховной Рады Андрея Парубия, пишет "Интерфакс".

"В новейшей истории Украины — знаковое событие: впервые суд стал на сторону общественности", — написал в Facebook депутат Вадим Новинский.

Как прокомментировал Новинский в записи, в Верховной Раде "вопреки регламенту законопроект поставили на повторное голосование, желая добиться заранее запланированного результата".

Депутат выразил надежду, что вопрос принудительного переименования канонической УПЦ в Русскую церковь в Украине "снят с повестки окончательно".

Согласно закону от декабря 2018 года все приходы и монастыри УПЦ должны были указать в уставе, что они относятся к религиозной организации с центром в стране-оккупанте, совершившем агрессию против Украины.