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6 апреля 201914:50

Голландский хавбек Депай намерен покинуть "Олимпик Лион"

EPA

Полузащитник футбольной сборной Голландии и французского "Лиона" Мемфис Депай хочет сменить клуб. 25-летний футболист недоволен уровнем игры партнеров и считает, что сам он достоин большего. Интерес к голландцу проявляет английский "Ливерпуль".

Инсайдеры сообщают, что не только мерсисайдцы готовы рассмотреть вопрос о трансфере голландца, но многих потенциальных покупателей отпугивает не слишком мирный характер игрока "Олимпика Лион" и его зачастую неадекватного поведение на поле и вне его.

Английский клуб под руководством Юргена Клоппа рассматривает кандидатуру Депая в качестве замены Садьо Мане, который может покинуть "Ливерпуль" нынешним летом, сообщает Get French Football News. Стоит сказать, что голландец уже играл в Англии за "Манчестер Юнайтед" в сезонах-2015-2017).

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