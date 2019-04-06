Американские спутники-шпионы сближались с российскими и китайскими аппаратами

Американские военные спутники-шпионы GSSAP много раз скрытно подлетали к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам, для того чтобы их проинспектировать. Об этом говорится в отчете о мировых системах противокосмической обороны, подготовленном американским фондом Secure World Foundation.

С опорой на данные, собранные Сетью наблюдения за космическим пространством ISON, которой управляет Российская академия наук, авторы документа указывают, что с 2014 года спутники GSSAP провели сотни маневров, сближаясь с более чем 12 рабочими спутниками на геостационарной орбите.

По данным фонда, спутники GSSAP в сентябре 2017 года сближались на расстояние 10-15 километров с российскими гражданскими космическими аппаратами "Экспресс-АМ8" в июле 2017 года и "Луч", в мае 2018 года — с "Радугой-1М" номер 2. Также они сближались в сентябре 2016 года с китайским военным спутником TJS-1, а в сентябре 2017 года — с пакистанским аппаратом Paksat-1R и нигерийским Nigcomsat-1R, изготовленными в Китае, пишет РИА Новости.

По информации Астрономического научного центра, российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве обнаружила множество маневров у четырех спутников GSSAP. Так, один из аппаратов, запущенный в 2014 году, совершил до 2018-го более 400 маневров.