Бразильский "Крузейро" подписал контракт с 14-летним сыном Роналдиньо

Бразильский клуб "Крузейро" объявил о подписании контракта с Жуаном Мендесом, сыном бывшего полузащитника сборной Бразилии Роналдиньо. 14-летний футболист успешно прошел медосмотр и поставил подпись под 6-летним соглашением.

"Этот игрок обладает интересными характеристиками, – приводит слова директора молодежных команду "Крузейро" Амарилду Рибейру издание Mundo Deportivo. – Уверен, в ближайшее время мы подведем его к профессионалам".

Мендес успешно прошел просмотр, не сообщив, что он сын Роналдиньо, доказав, что обладает талантом. Первое время уроженец Рио-де-Жанейро выступал за молодежные команды "Крузейро" без контракта. О своем родстве с известным футболистом Жуан сообщил после того, как подписал официальное соглашение с бразильским клубом.

Напомним, Роналдиньо защищал цвета "Пари Сен-Жермена", "Барселоны" и "Милана". Также он выступал за бразильские "Гремиу", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Флуминенсе" и мексиканский "Керетаро". На его счету 97 игр и 33 гола за сборную Бразилии.