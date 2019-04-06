Москва и Каир призвали к мирному решению ливийского конфликта без вмешательства извне

Москва и Каир выступают за дипломатическое решение конфликтов в Африке и на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с египетским коллегой, передает РИА Новости.

Российская сторона находится в контакте со всеми политическими силами в Ливии, однако ни на одну ставку не делает. Лавров убежден, что именно так нужно действовать в нынешнем случае. И не назначать виновных в кризисе, ливийцы должны начать диалог без навязывания извне.

Египет в свою очередь призвал все стороны конфликта в Ливии проявить сдержанность, заявил глава МИД Египта Самех Шукри.

Россия выступила против применения боевой авиации против армии ливийского маршала Халифы Хафтара, передает "Интерфакс".

Ситуацию в Ливии ООН продолжит обсуждать и сегодня.

Ливийская национальная армия Хафтара объявила в субботу о введении бесполетной зоны для боевой авиации в западном регионе страны, где она ведет наступление на Триполи. Удары будут наноситься по любым аэропортам, откуда производятся боевые вылеты. Перед этим ВВС Правительства национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа атаковали позиции армии Хафтара в Гарьяне и Мизде.

В Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА, передает ТАСС.