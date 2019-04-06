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6 апреля 201914:47

Возобновление прямого авиасообщения с египетскими курортами: прогресс налицо

Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о прогрессе в вопросе о возобновлении авиасообщения с египетскими курортами.

В беседе с журналистами по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри в субботу, 6 апреля, Лавров, отвечая на соответствующий вопрос, сказал: "Специалисты работают, прогресс налицо".

Однако говорить, когда возобновится авиасообщение, министр не стал, отметив, что "в любом деле гадать не очень продуктивно". Об этом сообщает ТАСС.

Между тем "Интерфакс" передает, что Лавров допускает, что прямое авиасообщение между Россией и курортами Египта может быть возобновлено уже в ближайшее время. "Рассчитываем, что в ближайшее время совместная работа российских и египетских специалистов по обеспечению должного уровня безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха даст результат", — приводит агентство слова главы МИД РФ.

Со своей стороны, министр иностранных дел Египта заявил, что две страны намерены укреплять координацию и сотрудничество для стабилизации ближневосточного региона. Как сообщил Шукри, его переговоры с российским коллегой касались, в частности, палестинской проблемы, ливийского досье, ситуации в Сирии и Ливии.

Прямое авиасообщение между Египтом и РФ было прервано осенью 2015 года после того, как над Синаем был взорван самолет авиакомпании "Когалымавиа", направлявшийся из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. 11 апреля 2018 года компании "Аэрофлот" и Egypt Air снова начали выполнять прямые рейсы в Москву и Каир. В октябре прошлого года вопрос о возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом обсудили президенты двух стран на встрече в Сочи.

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