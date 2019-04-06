Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.

Судя по кадрам ролика, размещенного в Сети, несколько участников противостояния получили травмы.

В конфликт оперативно вмешались сотрудники правоохранительных органов, находившиеся поблизости.

Сведений о задержаниях пока не поступало.