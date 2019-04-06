У Фэйса нашли "чересчур богатый внутренний мир"

Богатый внутренний мир, который отражен во множестве татуировок, в том числе и на лице, мало соотносится с суровыми реалиями армейской жизни, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя решение по рэперу Face.

Ранее сообщалось, что артист не прошел призывную медкомиссию из-за татуировок. По мнению Шерина, это нормально. Медкомиссия считает, что у человека есть какая-то особенность, раз он покрывает татуировками лицо. А ведь в армии он получит доступ к оружию. Депутат признал, что и сам подростком носил особую прическу, но для тату на лице должен быть чересчур богатый внутренний мир.

Кстати, рэпера Тимати также не взяли в армию, так как у него 80% тела покрыто татуировками, передает ТАСС.